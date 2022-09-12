Московская полиция проверяет публикации на одном из каналов Ксении Собчак на гей-пропаганду

Московская полиция проверяет канал Собчак на гей-пропаганду Фото: Борис КУДРЯВОВ

Один из каналов Ксении Собчак попал под пристальное внимание полиции Москвы после того, как неизвестный местный житель пожаловался в ОВД на пропаганду гомосексуализма, якобы транслируемую через её публикации. Об этом пишут РИА Новости, со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Проверка одного из каналов Собчак проводится на предмет наличия гей-пропаганды среди несовершеннолетних, сотрудниками московской полиции. Источник сообщает, что заявление в ОВД было написано в среду, 7 сентября. Заявитель попросил проверить публикации на канале известной журналистки на предмет популяризации ЛГБТ среди детей и подростков.

Речь идёт о статье 6.21 КоАП РФ (Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних). Физлица по ней платят штраф от 5 до100 тыс. рублей, а юрлица - до одного миллиона рублей, а также рискуют приостановить свою деятельность на срок до трёх месяцев.

Ранее KP.RU сообщал о том, что Тверской суд Москвы запретил видео, на котором Ксения Собчак целуется с телеведущей Настей Ивлеевой, за пропаганду ЛГБТ-отношений среди несовершеннолетних.