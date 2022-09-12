Самым теплым днем в Москве на этой неделе станет 13 сентября

Москвичи смогут передохнуть от дождя во вторник, 12 сентбря Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Москве на текущей неделе самым теплым днем станет вторник, 13 сентября. Воздух прогреется до комфортных +15…+17 градусов, в городе будет сухо, сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на руководителя прогностического центра «Метео» Александра Шувалова.

Синоптик предупредил, что в остальные дни москвичей ждет дождливая погода, типичная для сентября. В дневные часы в городе будет около +14…+17 градусов, заморозки не ожидаются. По словам Шувалова, сейчас происходит перестройка атмосферных процессов, в Московский регион идет новый циклон. Уже с 12 сентября в столице прогнозируются осадки.

«Прощай, антициклон! Здравствуй, дождь!». Вот как вкратце можно описать то, что ожидает москвичей на предстоящей неделе», — отметил метеоролог.

Жителям столицы смогут передохнуть от дождя только во вторник. Со среды по пятницу в Москве вновь прогнозируются атмосферные осадки, температура понизится до +14…+16 градусов.

Ранее KP.RU сообщал, что по прогнозам научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, с 15 сентября в Москве потеплеет до +20 градусов. При этом всю рабочую неделю в городе будет облачно и сыро.