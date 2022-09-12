В Москве завершилось голосование на выборах муниципальных депутатов

Подсчет голосов подходит к завершению Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Более 2 миллионов 444 тысяч москвичей проголосовали на выборах муниципальных депутатов, сообщает столичный избирком. С таким итогом завершилось трехдневное голосование в 20:00 по московскому времени 11 сентября.

1417 мандатов распределялись во всех районах столицы кроме Щукина и большей части Новой Москвы - в этом округе выборы состоялись только в Троицке.

При этом, по данным Мосгоризбиркома, онлайн-форму выражения мнения предпочли практически 75% проголосовавших - 1 748 616 избирателей, на участки пришли 695 214 человек.

- Голосование на участках осуществлялось без сбоев. Москвичи не испытывали проблем при использовании сканеров, идентифицирующих личность. Система онлайн-голосования также работала в штатном режиме, — отмечается в сообщении на сайте мэра и правительства Москвы.

Те, кто отдавал свой голос через Интернет, участвовали в акции #ВыбираемВместе2022 программы «Миллион призов». За первые два дня призы различной стоимости выиграли порядка 500 тысяч москвичей.

Как сообщал KP.RU ранее, общая явка на этих выборах в Москве составила 33,9%.