Отдых с молодыми незнакомцами закончился потерей 500 тысяч рублей для 40-летней москвички

Молодая пара ограбила пригласившую их в гости 40-летнюю москвичку Фото: Артем КИЛЬКИН

40-летняя жительница Москвы решила пригласить к себе в гости молодых людей, парня и девушку, с которыми познакомилась в тот же день, чтобы повеселиться и выпить. Однако в итоге оказалась ограблена, о чём рассказали в пресс-службе МВД России.

Женщина познакомилась на улице с 20-летней приезжей из ближнего зарубежья и 25-летним москвичом, и видимо отношения у них изначально построились доброжелательные, так как она решила пригласить их к себе домой, в гости. Втроём они распивали алкоголь и веселились, но наутро 40-летняя жительница Москвы обнаружила, что гостей уже нет.

Вместе с молодыми людьми из квартиры пропало множество личных вещей и две банковские карты, на общую сумму более 500 тыс. рублей. Женщина сразу обратилась в полицию. Пока велись поиски - парочка успела совершить несколько покупок с украденных карт, но потом их задержали.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ. Молодого человека арестовали, его сообщницу посадили под домашний арест.

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