Организаторов автопробега спорткаров в Москве братьев-близнецов Хитровых выпустили из СИЗО

28 августа в центре Москве сотрудники полиции пресекли несогласованный автопробег на люксовых спорткарах Фото: Андрей АБРАМОВ

В Москве из следственного изолятора выпустили организатор автопробега «богатых и успешных» – братьев-близнецов Алексея и Сергея Хитровых. Они просидели в СИЗО 15 суток за нарушение общественного порядка, сообщает «Москва 24».

Мужчины никак не стали комментировать случившееся. Они по отдельности вышли из спецприемника, а затем молча уехали.

Как сообщал KP.RU, 28 августа в центре Москве сотрудники полиции пресекли несогласованный автопробег на люксовых спорткарах. Правоохранители предупредили участников акции, что мероприятие недопустимо, но те решили проигнорировать их. Всего в автопробеге «элиты» должны были участвовать более 170 машин, среди них - Lamborghini, Rolls-Royce, Ferrari, Porsche, Audi RS5, Bentley и другие.

Позднее на 15 суток арестовали организаторов акции – братьев Хитровых. Алексей отрицал обвинения, а его брат принес извинения и попытался свалить вину на близнеца.