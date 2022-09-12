Семь павлинов убили в кафе «Кислород» на Бауманской улице в центре Москвы

В московском кафе убили на Бауманской убили павлинов Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Москве в кафе «Кислород» на Бауманской обнаружили семь мертвых павлинов. Сотрудники заведения позвонили в полицию, правоохранители уже ищут живодеров, которые растерзали птиц, сообщает mk.ru.

По данным источника, когда работники кафе прибыли на место, их ждал неприятный сюрприз: на территории заведения лежали два изодранных мертвых павлина. Сотрудники открыли вольер, в котором обычно находились птицы, и нашли еще пять трупов. Обстоятельства случившегося выясняют столичные полицейские.

Уточняется, что одно окно в вольере было разбито. По одной из версий, кто-то проник на территорию кафе и впустил в клетку дикого зверя или собаку. Животное могло загрызть некоторых павлинов прямо в птичнике, а других поймать уже на улице.

Видеонаблюдение в общепите отсутствует, а охраннику в этот день пришлось ночью уехать с места работы по личным дела. Руководство и персонал заведения убеждены, что павлинов убили специально. Само кафе осталось нетронутым.

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