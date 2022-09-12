Прокуратура назвала Зеленоград, Новую Москву и ЮЗАО самыми безопасными округами Москвы

Самым криминальным округом столицы остается ЦАО Фото: Иван МАКЕЕВ

Количество совершенных в Москве преступлений за первые 8 месяцев 2022 года оказалось на 2% меньше, чем количество преступлений, зафиксированных за тот же период в прошлом году, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу столичной прокуратуры. При этом рекордное снижение преступности зафиксировано в Юго-Западном Административном округе - на 14,4%.

При этом ЮЗАО остается одной из самых некриминальных территорий Москвы. Там с начала года зафиксировано 7484 преступления, тогда как в целом по городу эта цифра составила 93953 преступления.

Меньше правонарушений зафиксировано только в Новой Москве (4119 преступлений, на 0,2% меньше показателя прошлого года) и в Зеленограде (2439 преступлений, рост на 6,8%).

Как сообщал KP.RU ранее, наибольшее количество преступлений фиксируется в центре Москвы, и на сей раз округ сохранил лидерство в антирейтинге - 12981 преступление, что на 5,7% меньше, чем год назад. На втором месте самых криминальных округов находится ВАО - 10843 преступления даже при спаде на 9,5%. Замыкает тройку ЮВАО - 10511 фактов и рост на 5,9%.

В СВАО и ЮАО зафиксировано примерно по 9 тысяч преступлений и незначительное снижение их числа. Столько же - на севере Москвы с ростом статистики за год на 9%.

В ЗАО произошло 8621 правонарушение, что на 0,5% больше, чем год назад. И, наконец, на северо-западе зафиксировано 7887 преступлений, что на 5,5% меньше прошлого показателя.

Чаще всего это были имущественные кражи (39,5 тысячи преступлений) и мошенничества (26,5 тысячи преступлений).