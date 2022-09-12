В ГИБДД назвали главные «грехи» водителей электросамокатов в Москве

С начала года в столице произошло почти полторы сотни аварий с участием средств индивидуальной мобильности, в том числе - самокатов Фото: Михаил ФРОЛОВ

С начала 2022 года в Москве произошло 143 ДТП с участием электровелосипедов, электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности, сообщили в пресс-службе столичной Госавтоинспекции. При этом один человек погиб, а еще 148 оказались травмированы.

Чаще всего к авариям приводили нарушения правил дорожного движения, которые допускали водители СИМов. Во-первых, многие нарушали правила движения по пешеходным переходам, которые требуют от водителя спешиться и катить транспорт рядом, пересекая проезжую часть.

Во-вторых, некоторые водители пересекали дороги, игнорируя запрещающий сигнал светофора. В-третьих, нарушители порой проезжали по ним вовсе игнорируя пешеходные переходы. В-четвертых, претензии инспекторов были связаны с тем, что водители электросамокатов и прочих СИМов создавали помехи для движения пешеходов по тротуарам.

- В очередной раз обращаемся к любителям электрических транспортных средств с убедительной просьбой - отнестись ответственно к своей безопасности, быть предельно внимательными при участии в дорожном движении и соблюдать ПДД, — говорится в сообщении Госавтоинспекции.

Также там напомнили о том, что к аварии может привести попытка прокатиться на самокате вдвоем или даже втроем.

Ранее KP.RU опубликовал обновленный список столичных улиц, на которых скорость езды на самокате строго ограничена.