В Москве объявили "оранжевый" уровень пожарной опасности до 14 сентября

Особый уровень пожароопасности объявлен в Москве до среды Фото: Алексей БУЛАТОВ

Синоптики предупреждают москвичей о том, что в регионе объявлен "оранжевый уровень" пожарной опасности. Особый статус погодных условий продлится до 15:00 среды, 14 сентября, о чём сообщает Агентство городских новостей "Москва", со ссылкой на Гидрометцентр России.

Особый режим пожарной опасности, предварительно, продержится до 15:00 14 сентября. Местами возможно увеличение класса угрозы до максимального, пятого. Это связано с погодными условиями, благоприятными для возникновения и распространения пожаров.

Ранее KP.RU сообщал о том, что научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд спрогнозировал потепление до +20 в Москве, которое должно начаться с 15 сентября. При этом погожей погоды ожидать не стоит - несмотря на потепление небо над столицей будет облачным и хмурым, а также ожидаются регулярные, в том числе обложные, осадки.