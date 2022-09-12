Полицейский рассказал подробности спасения ребенка от отца, который хотел его скинуть с 13-го этажа

Фото: скриншот из видео МВД России

Лейтенант полиции Николай Коновалов, спасший сегодня, 12 сентября, малолетнюю девочку от неадекватного отца, рассказал о том как всё было, и как им с напарником и сотрудниками МЧС удалось спасти ребёнка. Видео опубликовано пресс-службой МВД России.

Как рассказывает Коновалов, они с напарником получили сообщение от дежурного о том, что мужчина в "непонятно каком состоянии" хочет выбросить ребёнка из окна 13 этажа. Они оказались ближайшими патрульными, и сразу выехали на место происшествия, к дому на Городецкой улице, прибыв за полторы минуты.

- Поднялись на этаж, дверь была закрыта. Оттуда доносились крики, "я тебя убью", ну и всё в таком духе. Тут же за нами подъехал наряд 74 СПЧ, я им дал команду чтобы они вскрывали дверь. Напарник находился рядом с ними, а я через соседнюю, получается, квартиру, по балкону перелез, соответственно, для обезвреживания, — рассказывает Коновалов.

На вопрос оператора о том, было ли ему страшно, полицейский ответил "Это работа наша, повседневная".

Также в видео от столичного МВД показали мать ребёнка, рассказавшую о том, что пытавшийся выбросить ребёнка мужчина звонил ей незадолго до этих событий. Женщина отправилась на молочную кухню за продуктами для малышки, но она оказалась закрыта, и она набрала мужчине, чтобы сообщить, что идёт на другую точку. Однако тот ей не поверил, и по словам матери девочки, начал ревновать, кричать, а затем заявил, что выбросится вместе с дочкой из окна, после чего повесил трубку. Женщина охарактеризовала его поведение как "белая горячка".