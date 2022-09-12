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Общество12 сентября 2022 16:06

В Москве в аварии с участием скорой и бетономешалки пострадали два человека

ДТП произошло на проспекте Вернадского
Сергей КУДРИН
Фото: ДТП на проспекте Вернадского 12 сентября

Фото: ДТП на проспекте Вернадского 12 сентября

В Москве, на проспекте Вернадского столкнулись машина скорой помощи и бетономешалка. KP.RU сообщили, что в этом ДТП пострадали два человека, а также образовалась большая пробка, сильно ограничившая движение по проспекту.

Как нам известно, на месте работают сотрудники экстренных служб, детали происшествия пока уточняются.

Ранее KP.RU сообщал о другом перекрытии крупной магистрали в Москве из-за аварии. Столкновение пяти легковых автомобилей на МКАД перекрыло три полосы из четырёх, из-за чего водителям приходилось искать пути объезда.

Другое нестандартное ДТП случилось 4 сентября на Алтуфьевском шоссе. Здесь, из-за резкого торможения, столкнулись сразу семь автомобилей. Они выстроились в ряд на одной линии, въехав друг другу в багажники. Одна женщина пострадала, так как была не пристёгнута.