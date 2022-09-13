Гидрометцентр: Облачная погода и +17 ждут жителей Москвы 13 сентября

13 сентября дожди возможны только в отдельных районах области, но с 14 сентября они придут и в столицу Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

13 сентября в Москве будет пасмурно и прохладно, температура днем поднимется до 15-17 градусов тепла, следует из данных Росгидрометцентра. Солнце будет выглядывать редко - синоптики прогнозируют сильную облачность. Дожди пройдут только в отдельных районах.

Восточный ветер будет дуть со скоростью 6-11 метров в секунду. Атмосферное давление останется низким и составит 748 мм ртутного столба.

К вечеру ветер несколько утихнет, прогнозируются порывы со скоростью 4-9 метров в секунду.

В ночь на 14 сентября в столице ожидается 8-10 градусов тепла. Вероятность выпадения осадков усилится, но дожди будут небольшими.

Как сообщал KP.RU ранее, синоптики назвали 13 сентября самым теплым днем на текущей неделе. В оставшиеся дни рабочего периода ожидаются осадки и похолодание до +14 градусов днем.