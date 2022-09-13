В Московской области стали снижаться цены на овощи Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Московской области стали снижаться цены на овощи. Об этом сообщает областной Минсельхоз. Из года в год подобная тенденция сохраняется до ноября. Это как раз то время, когда завершается уборочная кампания.

Заметнее всего по сравнению с началом июня подешевела белокочанная капуста. Цены на нее снизились на 72,8%. Сейчас она стоит примерно 20 рублей за килограмм.

Картофель подешевел на 59,2%, теперь килограмм обходится в 29 рублей.

Сезонные яблоки обходятся в 117 рублей за килограмм. Морковь упала в цене на 44,4%, томаты – на 47,4% (средняя цена 90 руб. за кг), а лук на 36,6%.

А вот на огурцы цены выросли, так как сезон на них завершается, они подорожали на 1,6%, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

На территории Подмосковья уже успели убрать картофель с 1,3 тыс. га земли. При этом средняя урожайность составила 319 ц/га. Этот показатель больше на 22,3 тыс. тонн, чем за такой же период прошлого года, передает РИАМО.

Эксперты советуют рассмотреть заморозку в качестве способа хранения некоторых овощей. Она добавила, что для замораживания подходит большинство овощей, кроме свежих огурцов, редьки, репы, редиса и картофеля, сообщает "Москва 24".