Карты «Тройка» с уникальным дизайном выпустили в Москве

Карты с новым дизайном поступили в кассы станций БКЛ Москвы Фото: Департамент транспорта Москвы

В Москве в кассы на станциях БКЛ 13 сентября поступили в продажу карты «Тройка» с одновленным дизайном, который посвящен сервису «МультиТранспорт Вело», сообщает столичный Дептранс. Тираж лимитирован и составляет всего три тысячи экземпляров.

Отличительной чертой нового оформления является QR-код, который ведет на лендинг проекта «МультиТранспорт Вело». Там можно узнать все о том, как воспользоваться сервисом и кому он подойдет.

Как напоминают в Дептрансе, «МультиТранспорт Вело» предполагает неограниченную подписку на общественный транспорт и неограниченное же число велопоездок продолжительностью до 30 минут.

- Сервис «МультиТранспорт Вело» позволяет пассажирам быстро добираться до станций транспортного каркаса Москвы и обратно на велосипеде. При этом с помощью сервиса можно существенно экономить на проезде, - рассказывает вице-мэр Москвы Максим Ликсутов.

Он добавил, что «Тройка» с тематическим оформлением поможет познакомить горожан с сервисом.

Ранее KP.RU рассказал о том, что карта «Тройка» примерила на себя праздничное оформление к 875-летию Москвы.