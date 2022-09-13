Ефимов: В Москве более 120 собственников земли инвестируют в новые жилые дома и благоустройство

123 собственника земельных участков поменяли вид их разрешенного использования (ВРИ) для возведения жилья Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

Санкции и непростая ситуация в мире не мешают столичным инвесторам запускать новые проекты. Как раньше, бизнес продолжает вложения в строительство недвижимости. Как рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, в этом году 123 собственника земельных участков поменяли вид их разрешенного использования (ВРИ) для возведения жилья и объектов благоустройства.

«Это принесет в бюджет Москвы более 10 миллиардов рублей, - отметил заммэра. - Для сравнения: за весь 2021 год был изменен вид разрешенного использования 184 участков, за счет чего в казну поступило свыше 8,6 миллиарда рублей».

Девелоперы вправе воспользоваться постоянной и антикризисной поддержкой города. Среди таких мер - возможность погашения единовременно или в рассрочку платежа за изменение ВРИ для собственников земельных участков. Почти все инвесторы выплачивают нужную сумму частями. Они могут получить отсрочку платежа по рассрочке за второй квартал благодаря стартовавшей в марте этого года антикризисной городской программе. Такую помощь уже получили 56 собственников 91 земельного участка. Им удалось перенести выплаты на общую сумму 3,74 миллиарда рублей.

Если девелопер вносит оплату за изменение ВРИ участка в рассрочку, тогда он обязан предоставить городу банковскую гарантию. Она служит подтверждением того, что инвестор выполнит свои обязательства. При этом застройщик берет на себя комиссию, которую должен оплатить банку-поручителю. В марте этого года мэр Москвы продлил срок предоставления такой банковской гарантии на шесть месяцев. Как уточнил министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман, за такой помощью уже обратились собственники 61 земельного участка общей площадью более 160 гектаров.

«Общая сумма отсроченных банковских гарантий составила 26,2 миллиарда рублей», - добавил Гаман.

По его словам, землевладельцам доступна и другая мера поддержки. Если они меняют ВРИ участка на строительство сооружений, позволяющих открыть в столице дополнительные рабочие места, тогда плату с них не берут. С начала года эту льготу получили два инвестора. Их экономия составила около 500 миллионов рублей.