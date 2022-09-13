Москвичка выжила после падения с шестого этажа и даже не потеряла сознание

Спасатели помогли снять пострадавшую с козырька и передать ее медикам Фото: Департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы

В Новой Москве на улице Рабочей утром 13 сентября женщина выпала из окна квартиры шестого этажа и осталась в живых, сообщает Департамент по делам ГО, ЧС и ПБ столицы.

Пострадавшая приземлилась на козырек, расположенный на уровне второго этажа, и при этом не потеряла сознания. Из-за травм и переломов она не могла пошевелиться. Шокированные очевидцы вызвали медиков и спасателей, которым пришлось снимать покалеченную женщину с козырька.

- Поднявшийся с нами наверх фельдшер сделал пострадавшей укол обезболивающего, после чего мы наложили специальные шины и перенесли женщину сначала на щит, потом - на специальные носилки, - рассказывают сотрудники Московского авиацентра, участвовавшие в спасении пострадавшей.

После этого женщину спустили с крыши с помощью альпинистского снаряжения и передали дожидавшейся спуска бригаде скорой.

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