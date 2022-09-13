Бочкарев: Инвесторы Москвы строят порядка 70% школ и детских садов

«Всего с начала года в городе построено 22 детских садика и 15 школьных зданий. Традиционно в общем объеме очень высока доля инвесторских объектов - 17 садов и девять школ возведены девелоперами, то есть около 70%», - цитируются в материале слова Андрея Бочкарева, заместителя мэра города по вопросам градостроительной политики и строительства.

Андрей Бочкарев добавил, что доля инвесторских объектов ежегодно составляет 60-70% от общего ввода.

«Здания для образовательных учреждений возводятся преимущественно в новых формируемых кварталах. В первую очередь это касается крупных проектов реорганизации бывших промышленных зон, «новой» Москвы и кварталов реновации. Вместе с тем, в случае необходимости дополнительные учебные здания получают и уже сложившиеся городские районы», - уточнил Андрей Бочкарев.