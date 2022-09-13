Суд Москвы арестовал отца-наркомана,который хотел скинуть с балкона годовалую дочь на востоке столицы Фото: Александра БУДАЕВА

В Москве суд арестовал на два месяца 27-летнего мужчину, обвиняемого в покушении на убийство малолетней дочери. Он будет находиться в СИЗО до 12 ноября 2022 года, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Уточняется, что обвиняемый просил у судебного заседания избрать ему меру пресечения в виде домашнего ареста. При этом установлено, что житель столицы был ранее судим за применение насилия в отношении представителей власти и кражи. Его судимость не снята и не погашена в установленном законом порядке. Мужчина совершил преступление в отношении ребенка в период испытательного срока по условному осуждению.

Ранее KP.RU сообщал, что 12 сентября обвиняемый, находясь с годовалой дочерью в комнате жилого дома на Городецкой улице, зашел на балкон и перевесил ребенка через перила на высоте 13-го этажа. Он кричал, что бросит девочку вниз. Очевидцы происшествия вызывали на место полицейских. Одному из правоохранителей пришлось забираться наверх и через соседский балкон вытаскивать из рук агрессивного родителя ребенка. Мужчину задержали, он признал вину и сообщил, что в момент преступления находился в состоянии наркотического опьянения.

Позднее выяснилось, что в семье также воспитывается 12-летний мальчик. Ранее мать детей уже стояла на соответствующем профилактическом учете. Прокуратура Москвы контролирует ход расследования уголовного дела.