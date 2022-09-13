Москвичам рассказали, как можно потратить баллы программы «Миллион призов»

Сайт программы «Миллион призов - #ВыбираемВместе».

Москвичам рассказали, как потратить баллы программы «Миллион призов». Сделать это можно у партнеров программы до 15 декабря, говорится на официальном сайте мэра Москвы.

Напомним, розыгрыши программы «Миллион призов» состоялись среди участников выборов, проходивших с 9 по 11 сентября. За три дня победителями акции стали 646 100 человек. Среди них счастливчики, выигравшие 100 автомобилей, а также те, кому достались призовые баллы на суммы в три, четыре, пять или 10 тысяч рублей.

Потратить выигранные баллы можно в магазинах-партнерах акции, оплатив ими обычные покупки. Среди представленных компаний есть ювелирные и цветочные торговые сети, а также бренды одежды и обуви. В некоторых магазинах доступны онлайн-заказы.

Другой вариант, как потратить баллы, — это сходить в ресторан. Партнерами акции стали около 30 кулинарных заведений.

Также призовыми баллами можно оплатить посещение порядка 20 музеев столицы. В список партнеров вошли смотровая площадка в «Москва-Сити», парки развлечений и концерты классической музыки.

Баллы можно потратить в нескольких аптечных сетях, на покупку посещений фитнес-клубов или товаров из спортивного магазина. Ими также можно пополнить карту «Тройка».

Для тех, кто хочет заняться благотворительностью, доступны пожертвования в многочисленные фонды.

Как писал ранее KP.RU, победителем акции стал каждый третий ее участник.