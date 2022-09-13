Мужчина воровал колеса с каршеринговых автомобилей в Москве

В Москве задержали мужчину за кражу колес с каршеринговых авто. Фото: кадр из видео Фото: МВД Медиа

В Москве сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, подозреваемого в краже колес с автомобилей, принадлежащих каршеринговой компании. Это 25-летний житель Подмосковья, сообщается на сайте «МВД Медиа».

Установлено, что одну из краж мужчина совершил на улице Старый Гай в районе Вишняки. С помощью инструментов злоумышленник снял с машины колеса и украл их для дальнейшей перепродажи. Материальный ущерб составил 33 тысячи рублей. При этом полицейские выяснили, что задержанный также причастен еще к пяти аналогичным преступлениям. Все они были совершены на востоке столицы.

В отношении жителя Подмосковья возбудили уголовное дело. Фигуранта отправили под подписку о невыезде.

Ранее KP.RU сообщал, что житель Москвы похитил автомобильные колеса стоимостью в 800 тысяч рублей. Злоумышленник пробрался в подземный паркинг одного из домов на Малой Полянке и похитил со стоянки несколько комплектов автомобильных колес. Его задержали в Подмосковье, он распорядился похищенным по своему усмотрению. Возбуждено уголовное дело, фигурант находится под стражей.