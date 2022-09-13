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Происшествия13 сентября 2022 11:23

На севере Москвы задержан раненный ножом мужчина, подозреваемый в убийстве женщины

Преступление произошло на Дубнинской улице в столице
Ирина РЕБРИКОВА
Подозреваемому оказывают помощь врачи, как только его состояние стабилизируется, его допросят

Подозреваемому оказывают помощь врачи, как только его состояние стабилизируется, его допросят

Фото: Олег ЗОЛОТО

Ссора пары во время застолья со спиртными напитками на севере Москвы закончилась гибелью женщины и ножевым ранением мужчины, сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по столице. По факту убийства возбуждено уголовное дело.

Конфликт между ранее знакомыми мужчиной и женщиной произошел в ночь на 13 сентября в подъезде одного из жилых домов на улице Дубнинской.

Как полагает следствие, из-за ссоры мужчина ударил свою знакомую 1985 года рождения ножом в грудь. От этого она умерла на месте происшествия. Полиция задержала подозреваемого, он также оказался ранен ножом и потому был госпитализирован.

Орудие преступления следователи нашли и изъяли. Как только медики убедятся в стабильности состояния раненого, его допросят. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее KP.RU сообщил об аресте 27-летнего жителя Москвы, который пытался выбросить из окна высотки свою маленькую дочь.