Отопление включили в более тысячи социальных учреждений Москвы

В Москве отопление включают по заявкам администаций Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Москве по заявкам администраций продолжают включать отопление в социальных учреждениях. Тепло получают более тысячи зданий города, сообщали в Telegram-канале Городского хозяйства столицы.

В КГХ напомнили, что из-за резкого похолодания по поручению мэра Москвы Сергея Собянина в городе досрочно начали включать трубы в социальных объектах. В первую очередь, тепло подают в детские сады, школы, поликлиники, больницы, спортивные и другие учреждения.

В Москве система теплоснабжения полностью готова к началу отопительного сезона. Решение о подаче тепла город принимает с учетом погодных условий. Напомним, трубы начинают включать, когда среднесуточная температура на протяжении пяти дней не превышает восьми градусов.

Ранее KP.RU сообщал, что в Подмосковье 12 сентября начался отопительный сезон. Тепло подают в социальные учреждения города. Всего на территории области 8,5 тысячи соцобъектов. Губернатор Московской области Андрей Воробьев пояснил, что досрочное включение систем теплоснабжения связано с резкими перепадами температур.