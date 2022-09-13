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Общество13 сентября 2022 11:57

Подростки в Лыткарине ради шутки облили газировкой женщину и ребенка в коляске

Инцидент произошел на Коммунистической улице
Ирина РЕБРИКОВА
Не самые веселые шутки

Не самые веселые шутки

Фото: ВКонтакте

Жительницу Лыткарино во время прогулки с маленькой дочерью в коляске неизвестные подростки облили газировкой ради шутки, сообщает «Подмосковье сегодня». При этом хулиганы находились в квартире одного из домов на улице Коммунистической и, дождавшись, жертву, опрокинули на нее несколько литров сладкой воды.

Как написала пострадавшая в соцсетях, в окне квартиры, из которой вылили жидкость, она заметила двух подростков. Поскольку на улице было холодно, а одежда на ребенке вымокла, женщина вернулась домой, чтобы переодеть дочь.

- Не самые веселые шутки, - написала пострадавшая в социальных сетях.

Она выразила надежду, что родители узнают в описании своих детей и поговорят с ними, чтобы подобного не повторялось.

Ранее KP.RU рассказал о том, что на одной из площадок для детей в Рузском городском округе ребенок застрял в игровом комплексе. Чтобы вызволить его, понадобилась помощь спасателей.