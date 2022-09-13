Убийцы Шабтая Калмановича получили от 18 до 22 лет колонии строгого режима

Убийцы бизнесмена Шабтая Калмановича получили от 18 до 22 лет колонии строго режима, сообщает телеграм-канал столичного СК. Московский городской суд назначил 22 года Багаудину Костоеву, который признан непосредственным исполнителем заказного убийства, а также 20 и 18 лет Али Белхороеву и Батыру Тумгоеву.

"Мерседес" директора Дорогомиловского рынка Шабтая Калмановича расстреляли из автомата в центре Москвы в 2009 году. В течение двух лет шло расследование, которое не дало результатов, и дело приостановили. В 2019 году буыло объявлено о раскрытии преступления и задержании фигурантов.

Производства в отношении заказчиков и исполнителей разделили. Дело исполнителей дошло до суда в 2021-м. В июле этого года присяжные признали виновными всех подсудимых. Обвинения отличаются в зависимости от роли каждого из них в преступлении, однако во всех случаях являются тяжкими. Это убийство, покушение на убийство, незаконный оборот оружия.

- Тумгоев сообщил подельникам предполагаемый маршрут передвижения потерпевшего. После этого фигуранты передвигались по городу на автомобиле марки «Лады-Приоры» серебристого цвета без государственных номерных знаков, за рулем которого был Белхороев. Поравнявшись с автомобилем «Мерседес Бенц 500» в районе Смоленской набережной, Костоев открыл по машине огонь, - говорится в сообщении ведомства.

Отбывать наказание фигуранты будут в исправительной колонии строгого режима.

KP.RU внимательно следил за ситуацией вокруг преступления и его последствиями. Сейчас следствие не говорит о заказчиках, но вскоре после случившегося высказывались версии о том, что к расправе над олигархом может быть причастен этнический криминалитет.