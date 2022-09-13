На Инвестиционном портале Москвы для предпринимателей обновили информационную карту

Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

Перспективы взаимодействия властей и бизнеса в новых политических и экономических реалиях обсуждаются на проходящем в эти дни в Москве форуме «Российская неделя ГЧП». Проекты государственно-частного партнерства (ГЧП) продолжают расширяться в столице. Для инвестора нередко бывает сложно подобрать идеальную площадку для размещения конкретного предприятия в многомиллионном мегаполисе. Важно сразу учесть множество параметров: аудиторию, наличие городской инфраструктуры, транспортную доступность.

«Чтобы помочь предпринимателям, в этом году Москва модернизировала инвесткарту на Инвестиционном портале, интегрировав ее с датасетами городских ведомств и геоаналитическими данными операторов связи», - сообщил на форуме заместитель руководителя Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Эмиль Петросян.

По его словам, теперь инвестор в одном месте находит всю необходимую информацию. Например, с помощью карты можно подобрать привлекательную площадку для локализации в технопарках и особой экономической зоне, изучить промплощадки и участки от города для создания новых производств. Сейчас на ней разместили 100 площадок для бизнеса – как для крупного, так и небольшого.

«Мы сделали информационную систему, причем она основана на тех данных, которые есть у региона и пока еще некоторых данных нет у других информационных систем, - добавил Петросян. - Через Инвестиционный портал привлекаем инвесторов на ГЧП проекты».