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Происшествия13 сентября 2022 12:41

Житель Москвы средь бела дня вынес из магазина ящик алкоголя

Мужчину пытались остановить сотрудники магазина, но он оказал сопротивление и скрылся с коробкой спиртных напитков
Мила ГЕНЬ
Житель Москвы средь бела дня вынес из магазина коробку алкоголя

Житель Москвы средь бела дня вынес из магазина коробку алкоголя

Фото: Анатолий ЖДАНОВ

30-летний житель столицы ограбил супермаркет на востоке Москвы. Мужчина взял со стеллажа коробку с алкоголем и направился к выходу. На замечания работников магазина он не отреагировал. В ответ на попытку его остановить мужчина оказал сопротивление и покинул помещение, не оплатив товар. О случившемся рассказали в ГУ МВД России по Москве.

Инцидент произошел в супермаркете на улице Бойцовой. Подозреваемого оперативно задержали на Кузнецовской. Похищенный алкоголь он уже выпил.

Отдел дознания ОМВД России по району Богородское города Москвы возбудил уголовное дело по признакам грабежа. Подозреваемого отпустили на время следствия домой под подписку о невыезде и надлежащем поведении. Мужчине грозит до четырех лет лишения свободы.

Ранее на севере Москвы нашли тела покончившей с собой пары, которая была под следствием. Муж и жена ограбили продуктовый магазин, вынеся товаров примерно на две тысячи рублей. Тела нашла родственница женщины. Как писал KP.RU, в последнее время супруги понабрали долгов.