Собянин присвоил статус промышленного комплекса еще двум предприятиям Москвы

Статус промышленного комплекса получил московский завод «Меридиан». Фото: страница Сергея Собянина «Вконтакте».

Мэр Москвы Сергей Собянин присвоил статус промышленного комплекса еще двум предприятиям столицы – компании «Биннофарм» и заводу «Меридиан». Новый статус позволит предприятиям получить налоговые льготы и направить высвободившиеся средства на развитие производства. Всего статус промышленного комплекса в Москве имеют уже 66 компаний.

«Присвоили статус промышленного комплекса двум московским компаниям - «Биннофарм» и «Меридиан». С этим статусом можно получать налоговые льготы. К примеру, региональный налог на прибыль для промкомплексов - не 17%, а 13,5%. Налог на недвижимость снижен на 50%, а земельный налог - на 80%», - написал Сергей Собянин на своей странице в социальной сети "Вконтакте".

«Биннофарм» является одной из крупнейших отечественных биофармацевтических компаний. Она занимается разработкой лекарств и вакцин. Предприятие выпускает препараты «Кипферон», «Бинноферон альфа», «Сальбутамол», вакцину против гепатита В. В 2020 году «Биннофарм» стала первой в мире площадкой, на которой был налажен выпуск вакцины от коронавируса «Спутник V» («Гам-Ковид-Вак»). Также компания производит оригинальные комбинированные препараты и биоаналоги, применяемые в пульмонологии, неврологии, кардиологии, гастроэнтерологии и эндокринологии. На мощностях завода делают лекарственные препараты различных форм – от растворов для инъекций, суспензий и аэрозолей до таблеток и капсул.

Завод «Меридиан» входит в список ведущих российских производителей рыбной продукции. Предприятие основано в 1978 и с тех пор неизменно снабжает москвичей, жителей Подмосковья и других регионов России качественной рыбой и морепродуктами. Ежегодно на предприятии выпускают более 20 тысяч тонн готовой продукции. Она продается во всех крупных федеральных и региональных торговых сетях более чем в 160 городах России. На заводе «Меридиан» работают 1400 человек.

«Особый статус мы ввели в 2016 году. С тех пор промкомплексами стало 66 городских предприятий. Ежегодная экономия бизнеса благодаря льготам достигла 1,9 миллиардов рублей, - сообщил Сергей Собянин. - Эти деньги компании направляют на развитие: закупку новых производственных линий, ремонт и модернизацию. Кстати, в этом году мы автоматически продлили действие всех специальных статусов на год. Компаниям не нужно заниматься подтверждением своего положения, и они могут сосредоточиться на собственном развитии».

Ранее Сергей Собянин присвоил статус промышленного комплекса заводу «Элкат». «Элкат» производит медную продукцию, он является основным поставщиком контактного провода и троса из меди для Российских железных дорог. На производстве трудятся 126 человек. Предприятие может выпускать до 150 тысяч тонн катанки и 16 тысяч тонн проволоки в год. Всего с 1988 года, когда завод начал свою работу, на нем сделали более 2,5 миллионов тонн катанки. В 2015 году на «Элкате» обновили оборудование и запустили новую производственную линию. А в 2020 году предприятие существенно расширило линейку выпускаемой продукции.