В Москве умершего 9 лет назад мужчину признали виновным в разбойных нападениях 12-летней давности

В Москве скончавшегося в 2013 году мужчину признали виновным в разбойных нападениях Фото: Олег ЗОЛОТО

Московский городской суд вынес решение по уголовному делу об убийствах и разбойных нападениях на женщин в 2008-2010 годах. Виновным признали мужчину, который скончался в апреле 2013-го. Как сообщили в прокуратуре Москвы, на продолжении следствия настоял сын обвиняемого.

Установлено, что мужчина не позднее октября 2008 года приобрел огнестрельное оружие и патроны к нему. После этого он 15 октября пришел в один из столичных банков на улице Бутлерова. Среди посетителей он приметил женщину, которая в кассе получила наличные средства. Он проследил за ней. Когда такси, в котором она ехала, замедлило движение, обвиняемый выстрелил в женщину и водителя. Последний утратил контроль, и машина врезалась в уличный фонарь. После этого мужчина забрал сумку, в которой были более 9 тыс. евро и мобильный телефон. Материальный ущерб оценили в 326 тыс. рублей. Обе жертвы разбойника погибли.

Через неделю мужчина повторил свои действия с посетительницей банка на Новопесчаной. Он выстрелил женщине в голову и похитил 1,2 млн рублей. Потерпевшая скончалась на следующий день в больнице.

Аналогичное преступление обвиняемый совершил двумя годами позднее — 29 декабря 2010 года. Жертву он приметил в отделении банка на улице Маршала Бирюзова. Женщину он застрелил в подъезде жилого дома в Тепличном переулке, она погибла на месте. Убийца забрал у нее сумку стоимостью 950 евро с находившимися в ней кошельком стоимостью 270 евро, косметичкой стоимостью 30 тыс. рублей, наличными в размере 125 тыс. рублей и 800 евро.

Причастность мужчины к этим преступлениям смогли установить только в 2015 году. К этому моменту он уже скончался. На продолжении следствия настоял его сын.

Мужчину признали виновным в убийстве четырех человек, сопряженным с разбоем, разбое с применением насилия и оружия и с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего, в особо крупном размере, а также в незаконном хранении и ношении огнестрельного оружия и боеприпасов к нему. Из-за смерти обвиняемого дело закрыли.