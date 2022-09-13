День города для московского транспорта прошёл в усиленном режиме

Фото: пресс-служба Московского метрополитена

Москва отмечала свое 875-летие два дня - 10 и 11 сентября. Горожане и гости столицы по традиции старались попасть на главные площадки празднования Дня города. Среди них - Тверская улица, Манежная площадь и соседние с ними пешеходные зоны. Более 525 тысяч жителей и туристов приехали на метро в центр. Кроме того, с субботы на воскресенье метро и МЦК работали без ночного перерыва. Как отметили в столичном Дептрансе, только с 22.00 до 5.00 пассажиры воспользовались транспортом почти полмиллиона раз.

«Московский транспорт успешно справился с усиленной работой во время празднования Дня рождения столицы, - сказал заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов. - По поручению мэра Москвы Сергея Собянина мы обеспечивали максимально комфортные и безопасные условия для поездок жителей и гостей города, а также провели свои праздничные мероприятия».

По его словам, в прошедшую субботу на городском транспорте совершено 8,3 миллиона поездок. Это почти на 1,1 миллиона или на 15% больше, чем годом ранее.

«Хочу поблагодарить полицию Москвы за охрану порядка в дни празднования, а также жителей за то, что с пониманием отнеслись к дополнительным мерам безопасности», - добавил Ликсутов.

ЦИФРЫ

Поездки в московском транспорте распределились в День города так:

- метро и МЦК — 5,44 млн. (66%);

- трамваи, электробусы и автобусы — 2,38 млн. (29%);

- МЦД — 0,45 млн. (5%).

Самые популярные станции:

- в метро - «ВДНХ», «Китай-город», «Комсомольская», «Пушкинская»;

- на МЦД - Савеловская, Белорусская и Славянский Бульвар.