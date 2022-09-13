На улице Красного Маяка в Москве загорелась квартира на восьмом этаже

Пожар на улице Красного Маяка, 2, в Москве Фото: стоп-кадр

На улице Красного Маяка, 2, в Москве горит квартира. Огонь охватил жилые помещения на восьмом этаже. На место уже прибыли пожарные и другие оперативные службы города, передают очевидцы. Прокуратура Москвы сообщает о трех пострадавших.

Возгорание подтвердили в дептрансе Москве. В дорожном ведомстве сообщили, что движение в сторону Чертановской улицы осуществляется по одной полосе из двух.

Квартиру тушат с соседних балконов. Пламя видно с улицы. Также с балкона квартиры валит густой черный дым.

Очевидцы сообщают, что мужчина вытащил из квартиры, в которой произошел пожар, свою соседку. Женщина пострадала.

На месте координирует действия правоохранительных органов и экстренных служб заместитель Чертановского межрайонного прокурора Станислав Шевченко.