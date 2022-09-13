Прямые рейсы из Москвы в Таиланд запустит «Аэрофлот» с 30 октября

Прямые рейсы из Москвы в Таиланд запустит «Аэрофлот» Фото: Виктория МИНАЕВА

Российский авиаперевозчик «Аэрофлот» запустит прямые рейсы не только в Дубай, но и в Бангкок. В столицу Таиланда самолеты будут летать с 30 октября. Как сообщили в компании, пассажиров будут перевозить на широкофюзеляжных самолетах Airbus A330-300.

Первый рейс в Бангкок отправится 30 октября из столичного аэропорта Шереметьево в 11:40. Обратно лайнер будет вылетать из Бангкока в 13:35 по местному времени, а приземляться в Москве в 19:50.

Ориентировочно один полет будет длиться 9,5 часа.

Также с 30 октября «Аэрофлот» увеличивает количество прямых рейсов на Пхукет. Самолеты будут летать туда дважды в день.

Напомним, с 1 октября российская авиакомпания запускает продажу билетов на прямые рейсы до крупнейшего города ОАЭ Дубай. Как писал KP.RU, полеты будут осуществляться на ежедневной основе. С началом зимнего сезона частоту рейсов увеличат вдвое. Цена одного билета начинается от 33 тысяч рублей.