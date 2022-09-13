Гоген Солнцев оделся в эпатажный костюм и объяснил, почему Москва притягивает людей

Гоген Солнцев в новом эксцентричном наряде Фото: соцсети Гогена Солнцева

Наряд Гогена Солнцева развеселил пользователей сети. Шоумен опубликовал фото в обтягивающих лосинах со странным рисунком, шлеме с ирокезом и кофте с принтом накачанного торса в своих социальных сетях. Эксцентричный образ вызвал бурю эмоций. Подписчики засыпали Гогена Солнцева вопросами и ироничными высказываниями.

Особенно интересовало людей, как реагировали прохожие на такой необычный наряд. А вот кофта с рисунком торса вызвала насмешки: Солнцеву предложили сходить в спортзал.

Под снимком шоумен добавил текст, посвященный Москве, где и была сделана фотография. Он написал, что столица — город бессонницы и беспокойства.

«Нельзя просто так спать, когда вокруг такое блаженное сияние тысячи огней. Москва — город беспокойства. Но самое главное, что притягивает в этот город — настоящий дух авантюризма и приключений», — заключил шоумен.

Ранее KP.RU писал, что интим-блогер Мария Арзамасова в рамках проекта выяснила, чем отличаются мужчины из Москвы и других городов России.