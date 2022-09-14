Ефимов: В Москве инвесторы построят три гостиницы по программе комплексного развития территорий

В столице продолжается перезагрузка бывших промзон и заброшенных земельных участков. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В столице продолжается перезагрузка бывших промзон и заброшенных земельных участков. Как сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, по программе комплексного развития территорий (КРТ) там размещаются жилые дома, современное производство, общественно-деловые пространства и многое другое, необходимое городу.

«В районах Новогиреево, Сокольники и Перово на востоке Москвы на участках более чем в 33 гектара появится три гостиницы, - отметил заммэра. - Общая площадь строений составит 72 тысячи квадратных метров».

Министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман поделился некоторыми подробностями проектов. На Маленковской улице на месте заброшки вырастет гостиница на 40 тысяч квадратных метров, на Кусковской улице - отель на 300 номеров.

«На участке бывшей промзоны «Прожектор» появится гостиница на 400 номеров в составе фешен-кластера - творческого пространства, объединяющего перспективные молодые бренды», – добавил Гаман.

Напомним, благодаря КРТ в Москве дополнительно создадут порядка 550 тысяч рабочих мест. Инвестиции при этом составят в целом семь триллионов рублей. В бюджет города поступит около трех триллионов рублей. С июля 2020 года договора о КРТ оформлены по нескольким промзонам. В списке - «Октябрьское поле», «Коровино», «Кунцево», «Алтуфьевское шоссе», «Братцево». Сюда также входят заброшенная стройка в Тропарево-Никулино и участок в Тимирязевском районе Москвы. В августе этого года был выбран инвестор для КРТ бывшей промзоны «Тёплый Стан». Городские власти определились в том числе с операторами для участков в «Южном порту», «Зюзино», «Грайвороново», «Варшавском шоссе» и территории на проспекте Маршала Жукова.