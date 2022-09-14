Заммэра Сергунина: В Москве пройдет крупный конкурс для ИТ-специалистов

Фото: Пресс-служба Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы

Команды разработчиков как всегда будут создавать технологичные решения для города. Заммэра Наталья Сергунина отметила, что конкурс проводится с 2019 года. За это время он объединил уже более 11 тысяч ИТ-специалистов практически из всех регионов России и еще из 30 стран.

«Мы приглашаем на конкурс программистов, аналитиков, дизайнеров со всей России и из других стран. Столичные ведомства предлагают им на выбор 10 задач. Одна из них связана с развитием сети городских постаматов. Участникам предстоит создать сервис, который будет определять оптимальные места для их установки. Еще одно задание — разработка цифровой платформы для молодых инноваторов, где они смогут узнавать о подходящих мерах поддержки, общаться между собой и находить финансирование», — рассказала Наталья Сергунина.

КТО МОЖЕТ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ?

Специалисты старше 18 лет.

КАК ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ?

Зарегистрироваться можно до 31 октября здесь: https://leaders2022.innoagency.ru/.

КАК ПРОЙДЕТ КОНКУРС?

Разработка решений и техническая экспертиза — в онлайн-режиме. В финал отберут 100 самых перспективных коллективов (по 10 для каждой задачи). Заключительная часть конкурса состоится очно в Москве — презентация решений и награждение победителей запланированы на 17 и 18 ноября.

«Для нас важно, чтобы участники не просто создавали прототипы решений и получали премии, но и дорабатывали проекты, а затем открывали стартапы, выводили на рынок продукты, участвовали в наших программах развития, привлекали инвестиции, пользовались мерами поддержки и в конечном итоге внедряли разработки, улучшая жизнь горожан», — отметил руководитель столичного Департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

Авторы лучших проектов смогут продолжить взаимодействие с заказчиками и найти реальное применение своим продуктам. Год назад, например, одна из команд создала рекомендательную систему для столичного бизнеса на основе технологии искусственного интеллекта. Ее включили в стартап-навигатор Москвы Startup Guide. Сейчас она помогает предпринимателям подбирать подходящие городские меры поддержки, а институтам развития — находить новых участников своих программ.

ПРИЗЫ

Общий премиальный фонд — 20 миллионов рублей.

За первые места — по 1 миллиону рублей.

Вторые места — по 600 тысяч рублей.

Третьи места — по 400 тысяч рублей.

Организатор конкурса — столичный Департамент предпринимательства и инновационного развития при содействии городского Департамента информационных технологий. Оператор проекта — Агентство инноваций Москвы.