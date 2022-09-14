Девять человек будут судить за организацию подпольного казино на юго-востоке Москвы Фото: Рамиль Галиев

Правоохранители столицы пресекли преступную деятельность участников организованной группы, занимающейся проведением азартных игр на юго-востоке Москвы. Фигурантами уголовного дела стали девять человек от 29 до 46 лет, сообщили в следственном комитете столицы.

С ноября 2021 года по февраль 2022 года обвиняемые организовывали и проводили азартные игры в нежилом помещении, расположенном в Юго-Восточном административном округе Москвы. Прибыль составила свыше 6 млн рублей.

Соучастники соблюдали строгую конспирацию. Помещения были оборудованы видеокамерами, а попасть в игровой клуб можно было только по распространяемым в закрытых чатах мессенджеров смс-рассылкам с приглашением.

Теперь девять человек обвиняют в организации азартных игр, совершенной организованной группой в особо крупном размере. Им грозит до шести лет лишения свободы.

Ранее в Москве обнаружили подпольное казино благодаря сработавшей пожарной сигнализации. Бдительные соседи сообщили в полицию, что из подвала дома вышли толпой несколько десятков человек, писал KP.RU. После проверки оперативники обнаружили заведение для азартных игр.