Заммэра Бочкарёв: На станции «Варшавская» БКЛ метро начался монтаж архитектурного освещения

«Реконструкция станции «Варшавская», в том числе, включает обновление потолочных и настенных светильников, светодиодных конструкций индивидуального изготовления и другого электрооборудования. Сейчас ведутся активные работы по монтажу архитектурного освещения на платформе и в вестибюлях станции», – пояснил Андрей Бочкарёв.

Глава стройкомплекса добавил, что в станционном комплексе продолжается монтаж системы противопожарной безопасности, единой информационной сети, тяговой сети электропоездов и тоннельного освещения.

Юрий Кравцов, гендиректор АО «Мосинжпроект» (Группа компаний «Мосинжпроект» – генеральный проектировщик и генеральный подрядчик строительства новых линий и станций столичного метро) уточнил, что на станции также реконструируется автоматика, телемеханика движения поездов, а устройство общеобменной вентиляции выполнено на 80%.

«Помимо монтажа инженерных систем и освещения идет архитектурная отделка станции. Работы завершены на платформенном участке и продолжаются в обоих вестибюлях. В западном вестибюле укладка пола гранитом и облицовка стен мрамором выполнены более чем на две трети. Также монтируют металлические перфорированные панели на стенах вестибюлей», – отметил Юрий Кравцов.

Руководитель «Мосинжпроекта» напомнил, что восточный вестибюль обеспечивает выход к платформе Варшавская Павелецкого направления МЖД, а западный - расположен со стороны Чонгарского бульвара.

Реконструкция станций «Каширская» и «Варшавская» бывшей Каховской ветки проводится для их интеграции в состав Большой кольцевой линии. А сама станция «Каховская» уже работает в составе Большой кольцевой линии с 2021 года.