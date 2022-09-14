Жительнице Москвы понадобилась госпитализация после удара ногой в лицо от пьяного приятеля Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Застолье с ранее судимым 44-летним жителем Подмосковья закончилось для 42-летней москвички госпитализацией. Между выпивающими спиртные напитки людьми произошел конфликт. Мужчина решил применить физическую силу и ударил женщину в лицо ногой, пишет «МВД Медиа».

Потерпевшей понадобилась помощь медиков. Согласно справке из лечебного учреждения, ей причинили тяжкий вред здоровью.

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Марьино города Москвы задержали подозреваемого по горячим следам. Возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека. Нападавшего на время следствия заключили под стражу. Ему грозит до восьми лет лишения свободы.

В августе 2022 года в Москве пьяный мужчина во время застолья избил свою сожительницу. Женщина скончалась от полученных травм на месте происшествия, писал KP.RU.