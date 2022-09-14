Суд закрыл дело Кристины Асмус о дискредитации армии

Кристина Асмус в суд не явилась Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Звезда "Интернов" и "Текста" Кристина Асмус не будет отвечать по делу о дискредитации российской армии после поста в соцсетях, так как Тверской суд Москвы решил прекратить административное производство по этому делу, сообщает ТАСС. Основания - отсутствие состава преступления и допущенные органами дознания на этапе расследования нарушения.

Эмоциональный пост с ярко выраженным негативным отношением к происходящему актриса опубликовала 24 февраля. О деле по статье о дискредитации вооруженных сил РФ стало известно только недавно. Материалы передали в суд.

На заседании присуствовал только адвокат актрисы Владимир Ляховский, сама Кристина Асмус не пришла. Защитник артистки настаивал на прекращении судебного производства. Он привел три довода. Во-первых, он заявил, что расследование не было произведено должным образом. Во-вторых, о расследовании его клиентке не сообщили. В-третьих, он попросил суд обратить внимание на то, что пост был сделан "в состоянии сильнейшего душевного волнения".

Судья Денис Иванов согласился с аргументами адвоката и в итоге принял решение прекратить административное производство по этому делу.

Как сообщал KP.RU ранее, дело в отношении Кристины Асмус возбудили после того, как сотрудники правоохранительных органов обнаружили ее пост в соцсетях, доноса не было.