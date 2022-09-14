Шапошников выразил соболезнования в связи со смертью главреда "Комсомольской правды" Владимира Сунгоркина

Фото: пресс-служба Мосгордумы

Председатель Московской городской Думы Алексей Шапошников выразил соболезнования в связи со смертью главного редактора "Комсомольской правды" Владимира Сунгоркина.

Шапошников отметил высокий профессионализм и длительный карьерный путь Сунгоркина, рассказав о том, что главреду удалось сделать возникшую еще при Советском Союзе газету любимой миллионами. Председатель Мосгордумы подчеркнул, что смерть Сунгоркина - невосполнимая потеря не только для его родных и близких, но и для всей российской журналистики в целом.

- Ушел великий журналист и человек, талантливый репортер и медиаменеджер, главный редактор «Комсомолки» Владимир Николаевич Сунгоркин, - пишет Шапошников.

Политик рассказал о начале пути Сунгоркина в качестве журналиста, отметив его успехи в становлении и развитии "Комсомольской правды" на протяжении долгих лет, а также отметил, что среди молодого поколения мастеров пера работа с Владимиром Николаевичем была мечтой. По словам Шапошникова, прежде всего главред "Комсомолки" ценил в людях и коллегах смелость, объективность, независимость, чувство справедливости и блеск в глазах.

Ранее KP.RU сообщал о том, что главный редактор "Комсомольской правды" Владимир Сунгоркин скончался сегодня, 14 сентября, от инсульта, в возрасте 68 лет. Владимир Николаевич находился в этот момент в экспедиции в Приморье.