Сергей Собянин выразил соболезнования в связи со смертью Владимира Сунгоркина

фото: Денис Гришкин, пресс-служба мэра Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале выразил соболезнования в связи с кончиной главного редактора «Комсомольской правды» Владимира Сунгоркина.

Глава столицы подчеркнул, что почивший журналист был как талантливым публицистом, так и мудрым руководителем. Сергей Собянин отметил, что с именем Сунгоркина связана эпоха в жизни «Комсомольской правды». Он смог перенести любовь к Москве на страницы издания, благодаря чему газета стала по-настоящему народной.

«Светлая память об этом замечательном человеке навсегда сохранится в сердцах его коллег, друзей и миллионов читателей. Искренние слова сочувствия родным и близким Владимира Николаевича», — написал Сергей Собянин в своих соцсетях.

Владимир Николаевич Сунгоркин скончался 14 сентября от инсульта во время своей последней экспедиции на Дальний Восток. Как писал KP.RU, там главред «Комсомольской правды» собирал материал для своей книги. Ему было 68 лет.