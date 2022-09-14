В столичном районе Люблино земельный участок освободили от самостроя

Пресс-служба Госинспекции по недвижимости Москвы

Госинспекция по недвижимости продолжает наводить порядок в разных районах Москвы. Очередная проверка состоялась в Люблино на юго-востоке столицы. Специалисты ведомства выявили самозахват земельного участка на улице Нижние Поля, владение 35 (смежный). Площадь незаконно используемой территории - 144 квадратных метра. Как сообщил начальник Госинспекции по недвижимости, входящей в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы, Иван Бобров, это место было закрыто забором длиной 32 метра. За ним прятались самовольные постройки - склад и навес.

«Документы на право пользования данной территорией не выдавались, - отметил глава ведомства. - В настоящее время нарушение устранено, самострой и ограждение демонтированы. Освобожденный земельный участок используется для парковки автомобилей».

Всего с начала года в Юго-Восточном округе Москвы снесено более 200 незаконных строений. Их общая площадь - более 22 тысяч квадратных метров.