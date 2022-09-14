Жители Москвы смогут найти своих древних предков с помощью нового сервиса

Фото: мэрия Москвы

Сервис "Моя семья", который поможет жителям Москвы найти информацию о своих дальних родственниках и предках, создают совместными усилиями мэрия столицы и компания "Яндекс". Система будет считывать и цифровизировать рукописные архивные документы. Об этом сообщают на сайте мэра Москвы Сергея Собянина.

За считанные минуты система поможет отыскать данные о людях, живших на территории Москвы и Московской губернии вплоть до 1917 года. Раньше регистрационной деятельностью занимались церкви, и именно их документы будет изучать система.

- В электронном виде доступно более 420 тысяч страниц ревизских сказок и около 700 тысяч страниц исповедных ведомостей. В целом сервис "Моя семья" содержит уже более 7,1 миллиона страниц архивных документов, и каждый месяц он пополняется на 50–70 тысяч страниц, - сообщают на сайте.

Эффективность сервиса заключается в том, что ищущим информацию о своих предках больше не нужно вручную перечитывать большое количество данных, а также теряется вероятность повредить ценные документы в процессе работы. Все архивы теперь будут оцифрованы, и нужно только вбить в поисковую строку имя и фамилию, чтобы система выдала соответствия и упоминания.