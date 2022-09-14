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Общество14 сентября 2022 11:14

Осенью в Москве заработают более 360 временных пунктов вакцинации животных

В прививочных пунктах можно будет бесплатно защитить своего любимца от бешенства
Мила ГЕНЬ
Более 360 временных пунктов вакцинации животных запустят в Москве осенью Фото: Сергей Савостьянов

Более 360 временных пунктов вакцинации животных запустят в Москве осенью Фото: Сергей Савостьянов

Фото: ТАСС

Комитет ветеринарии Москвы запустит более 360 временных прививочных пунктов для вакцинации домашних животных против бешенства. Об этом рассказали на официальном сайте мэра столицы.

Как напомнили в ведомстве, вакцинация против бешенства нужна и тем питомцам, которые на постоянной основе живут в квартирах. Прививки ставят кошкам, собакам, енотам и хорькам. По поводу необходимости вакцинации другим редким питомцам следует проконсультироваться с ветеринаром.

Временные прививочные пункты будут принимать пациентов без предварительной записи. Однако за две недели до получения препарата рекомендуют провести питомцу профилактику против глистов.

Как и в «человеческих» пунктах вакцинации, перед прививкой пациента осматривают.

В течение 21 дня следует избегать контакта питомца с другими животными, чтобы сформировался иммунитет к бешенству.

Бесплатная вакцинация доступна и в государственных ветеринарных клиниках Москвы. Для их посещения требуется предварительная запись.

Как писал KP.RU, все лето в столице работали временные прививочные пункты на площадках для выгула.