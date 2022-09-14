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Происшествия14 сентября 2022 11:38

Очевидцы бегом догнали велосипедного вора и сдали его полицейским в Москве

Задержанный оказался причастен еще к двум кражам велосипедов
Ирина РЕБРИКОВА
Прибывшим на вызов полицейским осталось только забрать в отделение задержанного очевидцами угонщика

Прибывшим на вызов полицейским осталось только забрать в отделение задержанного очевидцами угонщика

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На востоке Москвы курьер службы доставки при поддержке администратора гостиницы отбил велосипед у злоумышленника, который пытался его угнать, сообщает МВД Медиа. Незадачливого воришку скрутили и передали полицейским, а те выяснили - задержанный причастен к краже еще двух велосипедов.

Противостояние угонщика на краденном велосипеде и отказавшихся мириться с преступлением граждан развернулось на улице Монтажной в Гольяново. Курьер припарковал транспорт у дома, закрепив его противоугонным тросом, и отправился по делам.

Вернулся он как раз в тот момент, когда незнакомец, сорвавший трос, пытался уехать на его велосипеде. Курьер бросился в погоню, к которой тут же присоединился еще один человек. Оказалось, что это был администратор гостиницы, ставший свидетелем преступления.

- По камере видеонаблюдения он увидел, как злоумышленник подошёл к велосипедам, рывком разорвал противоугонный трос и попытался скрыться. Очевидец поспешил пресечь противоправные действия, - отмечается в сообщении.

В итоге угонщик не успел воспользоваться тем, что был, в отличие от преследователей, на колесах. Его поймали и вскоре передали полиции. Задержанным оказался ранее судимый 36-летний москвич. Его отпустили на время расследования под подписку о невыезде.