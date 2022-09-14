Мост красного цвета свяжет Хорошево-Мневники и Филёвскую пойму в Москве

Фото: пресс-служба администрации Москвы

Новый мост, который должен стать еще одной архитектурной доминантой Москвы, соединит район Хорошево-Мневники с Филевской поймой в районе улицы Мясищева. Как сообщили на сайте мэра Москвы, он будет не только автомобильным, но также оснащённым велодорожками и удобными тротуарами.

Общая длина моста составит порядка 350 метров, и его оборудуют специально для передвижения не только автомобилей, но и пешеходов с велосипедистами. При этом отличительной особенностью моста станут конструкции, выкрашенные в ярко-красный цвет и стилизованные под другой мост в виде паруса, который построят неподалёку, в районе улицы Новозаводской.

Высота конструкции составит порядка 25 метров, так как река в этом месте является судоходной, и нужно обеспечить доступ для кораблей и малых судов. Ширина пролёта между опорами - 120 метров, окно подмостового габарита - 11 метров. Основным цветом моста станет ярко-красный, и точно такую же расцветку выбрали для трёх других новых мостов, запланированных для строительства через Москва-реку.

В том же районе города собираются строить еще два велопешеходных моста, один на улице Островной, другой - в сторону парка "Фили". Автомобильных мостов также будет два - вышеописанный на Мясищева, и ещё один на Новозаводской.

Ранее KP.RU сообщал о том, что мэр Москвы Сергей Собянин утвердил проект строительства моста над Яузой, который соединит Рубцовскую и Госпитальную набережные.