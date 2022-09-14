Заместитель Владимира Сунгоркина рассказал о последних минутах его жизни

Фото из последней экспедиции Владимира Сунгоркина Фото: "КП" Архив

О том, как прошли последние минуты жизни главного редактора "Комсомольской правды" Владимира Сунгоркина, и что происходило в экспедиции незадолго до его смерти, рассказал KP.RU заместитель главреда Леонид Захаров. Сунгоркин умер у него на глазах, предположительно, от инсульта.

Как сообщает Захаров, за несколько минут до смерти Сунгоркин предложил экспедиции поискать место для того, чтобы остановиться и пообедать. В тот момент они ехали в машине в районе посёлка Рощино, направляясь в сторону Хабаровска. «Давайте, ребята, где-нибудь найдем красивое местечко, перекусим, остановимся, пообедаем», - сказал Владимир Николаевич, которому спустя три минуты стало плохо.

- Минуты через три Владимир Николаевич начал задыхаться, мы вынесли его на свежий воздух, он уже был без сознания фактически, мы делали массаж сердца, искусственное дыхание… ничего не помогло, - рассказывает Захаров.

Заместитель главреда "Комсомолки" сообщает, что пока о дате похорон говорить рано - они всё ещё находятся в Хабаровском крае. Захаров даёт показания правоохранительным органам. Сейчас экспедиция ждёт вертолёт, который доставит их во Владивосток, а оттуда уже они смогут улететь обратно в Москву.

Напомним, Владимир Сунгоркин умер во время экспедиции в Приморье. Там он собирал материал для книги об ученом, писателе, исследователе Дальнего Востока Владимире Арсеньеве. Фрагменты документального фильма «КП» - «Владимир Арсеньев. Капитан Тайги», в котором Арсеньева сыграл сам Сунгоркин, можно посмотреть здесь.

Ранее KP.RU сообщал о том, сколько людей выразили соболезнования в связи со скоропостижной смертью Владимира Сунгоркина. Об этой утрате высказались президент РФ Владимир Путин, мэр Москвы Сергей Собянин, журналистка Ксения Собчак и многие другие. Сайт kp.ru в онлайн-режиме публикует соболезнования, направляемые в «Комсомольскую правду».