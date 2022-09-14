Добраться до аэропорта Внуково на метро можно будет уже в 2023 году

Сергей Собянин подтвердил, что строительство нового перегона Солнцевской линии метро идет по графику Фото: Михаил ФРОЛОВ

Последний из четырех тоннелей будущего перегона между станциями Солнцевской линии "Рассказовка" и "Внуково" проложен, сообщает ТАСС со ссылкой на мэра Москвы Сергея Собянина. Столичный градоначальник 14 сентября лично проверил, на каком этапе находится продление желтой ветки на две станции - "Пыхтино" и "Внуково" - до аэропорта.

Чтобы это произошло, нужно достроить метропост через реку Ликову и саму станцию "Внуково". Ее открытие запланировано на сентябрь 2023 года. Осенью следующего года откроется и движение поездов на новом участке подземки.

- Это большое событие, ни разу мы нигде не строили линий метро непосредственно до аэропорта. Это даст хороший эффект с точки зрения доступности самого аэропорта и тех районов, которые прилегают к этой ветке, - отметил Сергей Собянин.

Как сообщал KP.RU ранее, длина строящегося участка Солнцевской линии составляет 4,9 км. Когда его введут в эксплуатацию, протяженность желтой ветки составит 30 км, на ней будут действовать 14 станций.

Строительная готовность будущей станции "Внуково" - пока меньше половины, 45%. Тут возводят вестибюли, переходы, выходы в терминал А, в подземный терминал "Аэроэкспресса", на привокзальную площадь.