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Экономика14 сентября 2022 12:16

Добраться до аэропорта Внуково на метро можно будет уже в 2023 году

Собянин: проложен последний тоннель метро до аэропорта Внуково
Ирина РЕБРИКОВА
Сергей Собянин подтвердил, что строительство нового перегона Солнцевской линии метро идет по графику

Сергей Собянин подтвердил, что строительство нового перегона Солнцевской линии метро идет по графику

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Последний из четырех тоннелей будущего перегона между станциями Солнцевской линии "Рассказовка" и "Внуково" проложен, сообщает ТАСС со ссылкой на мэра Москвы Сергея Собянина. Столичный градоначальник 14 сентября лично проверил, на каком этапе находится продление желтой ветки на две станции - "Пыхтино" и "Внуково" - до аэропорта.

Чтобы это произошло, нужно достроить метропост через реку Ликову и саму станцию "Внуково". Ее открытие запланировано на сентябрь 2023 года. Осенью следующего года откроется и движение поездов на новом участке подземки.

- Это большое событие, ни разу мы нигде не строили линий метро непосредственно до аэропорта. Это даст хороший эффект с точки зрения доступности самого аэропорта и тех районов, которые прилегают к этой ветке, - отметил Сергей Собянин.

Как сообщал KP.RU ранее, длина строящегося участка Солнцевской линии составляет 4,9 км. Когда его введут в эксплуатацию, протяженность желтой ветки составит 30 км, на ней будут действовать 14 станций.

Строительная готовность будущей станции "Внуково" - пока меньше половины, 45%. Тут возводят вестибюли, переходы, выходы в терминал А, в подземный терминал "Аэроэкспресса", на привокзальную площадь.