Собянин рассказал о планах по строительству новых школ и детских садов в ТиНАО

«Дефицит детских садов и школ сохраняется в связи с активным заселением новых жителей. На следующий год намечена большая программа - сразу шесть объектов образования, имеются в виду детские сады, школы. Конечно, город строит и свои объекты, но все-таки большая часть этих объектов ложится на обязательства инвесторов, которые вместе с жильем должны вводить и объекты соцкультбыта», - заявил Сергей Собянин.

Градоначальник пояснил, что одним из таких объектов стала школа в составе жилого комплекса «Новые Ватутинки». Учебное заведение открыло свои двери для учащихся 1 сентября 2022 года

«За последние годы мы здесь ввели шесть объектов образования. В этом году введена была в «Новых Ватутинках» прекрасная школа на 1300 мест», - добавил Сергей Собянин.

Сергей Собянин также рассказал о масштабном жилищном строительстве на сотни тысяч квадратных метров современного жилья в Десеновском поселении. Параллельное развитие дорожной сети и строительство объектов соцкульбыта способствует активному заселению территорий Троицкого и Новомосковского административных округов.

Роман Невзоров, директор по строительству компании-застройщика «МИЦ», доложил Сергею Собянину, что строительная готовность школы - 70%. «Планируем сдать данную школу в декабре текущего года», - пообещал Роман Невзоров.

Комплекс площадью 31,4 тыс. кв. м строится с сентября 2021 года и будет включать школу на тысячу учеников и детский сад на 225 детей. Новый учебный корпус войдет в состав школы №1392 имени Рябинкина.

Еще одна школа, которую строит «МИЦ» в ЖК «Южное Бунино», сдадут в эксплуатацию в II квартале 2023 года. Образовательный объект в поселении Филимонковское запустят в эксплуатацию к 1 сентября 2023 года.

Помимо этого, в III квартале следующего года в составе ЖК «Кленовые аллеи» планируется завершить строительство еще одного отдельно стоящего детского сада на 225 детей.

За последние одиннадцать лет в Москве построили 354 детских сада и 152 школы. 290 объектов из общего числа новых детских садов и школ построено за счет бюджета города, 216 - за счет инвесторов. С 2022-го по 2024 год планируется построить еще около 180 новых зданий школ и детских садов.