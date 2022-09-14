Безопасные приподнятые платформы появились в центре Москвы на 25 трамвайных остановках

В центре Москвы на 25 трамвайных остановках появились безопасные платформы Фото: Департамент транспорта Москвы

В центре Москвы появились 25 новых приподнятых трамвайных платформ. Их построили во время благоустройства Новокузнецкой, Кожевнической, Дубининской улиц и улицы Даниловский Вал. Обновленные остановки доступны уже пассажирам трамваев № А, 3, 38, 39 и 47, рассказали в Департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

— Они [платформы] позволяют повысить безопасность и удобны для всех пассажиров, включая маломобильных — платформы расположены на одном уровне с полом вагона, благодаря чему людям становится комфортнее и быстрее заходить в транспорт и выходить из него, — рассказал заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы, руководитель Дептранса города Максим Ликсутов.

На Новокузнецкой улице обустроили 3 остановки «венского» типа — на них дорога для авто поднимается на уровень тротуара, и образуются приподнятые платформы. Также на Дубининской, Новокузнецкой улицах и Даниловском Валу для безопасности пассажиров на остановках трамваев расширили тротуары. Это сделает обгон трамваев автомобилистами во время остановки невозможным.