Рецептурные лекарства онлайн начнут продавать в Москве в качестве эксперимента

В Москве в качестве эксперимента начнут продавать рецептурные лекарства онлайн Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Госдума приняла в I чтении законопроект о трехлетнем эксперименте по онлайн-продаже рецептурных лекарств. Пилотными регионами станут Москва, Подмосковье и Белгородская область. Это следует из документов в базе данных нижней палаты парламента.

В законопроект в течение двух недель внесут некоторые правки. Эксперимент должен начаться в марте 2023 года.

Перечень лекарств, разрешенных к продаже онлайн, утвердит Минздрав России. Уже сейчас известно, что исключениями станут льготные препараты; те, которые должны храниться при температуре ниже 15 градусов; содержащие сильнодействующие вещества, более 25% этилового спирта, наркотические, психотропные вещества и их прекурсоры; радиофармацевтические и иммунобиологические лекарства; препараты, изготовленные аптеками.

При онлайн-продажах аптеки будут проверять соответствие личности того, на кого выписан рецепт, и того, к кому лекарство доставят.

В правительстве ожидают, что принятие проекта закона поддержит малый бизнес и повысит доступность рецептурных лекарств для населения. Аптеки смогут отказаться от участия в эксперименте.

Напомним, льготные категории граждан в столице получают бесплатные лекарства. За полгода было выписано более 7 млн рецептов, передавал KP.RU.